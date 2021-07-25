تراند الفن: برلماني: هدفنا أن يكون السمك الأكلة الشعبية لكل المصريين لا المدن الساحلية فقط

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 05:09 مساءً - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الأمن الغذائي من دعامات مصر، والمنتجات البحرية والأسماك من أهم هذه الدعامات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير لجنة الزراعة والري، حول مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وأشار أبو العلا إلى أن القانون يمثل أهمية كبيرة في الحفاظ على الثروة السمكية وتنظيم عملية الصيد، قائلًا: حبانا الله بالثروات الطبيعية والشواطئ، والتي تصل إلى 2500 كيلومتر.

وأشاد النائب بدور القيادة السياسية، والتي نجحت في الوصول بمصر إلى الأول في إفريقيا في إنتاج الأسماك، والسادس عالميًّا؛ وهو إنجاز كبير.

وقال أبو العلا: نريد أن يكون السمك الأكلة الشعبية في كل مصر وليس المدن الساحلية، مشددًا على أهمية فض الاشتباك بين البحيرات والبحار.

وتابع النائب: الشواطئ المصرية تعامل معاملة سيئة من هدم وردم وجرف، لذا لا بد أن يكون جهاز حماية الشواطئ ضمن جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية، مشيرًا إلى أن تعدد جهات الولاية يؤثر سلبًا.