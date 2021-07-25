فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 05:09 مساءً - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة مايان السيد، جمهورها، صورا جديدة لها من رحلتها في دولة لبنان. ونشرت “مايان” الصور عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”. وظهرت “مايان” في الصور من أمام أحد جبال لبنان، وعلقت: “يالله شو حبيتك يا لبنان”. يذكر أن أخر أعمال مايان السيد مسلسل “حرب أهلية” في رمضان 2021، مع النجوم: يسرا وجميلة عوض وباسل خياط وأروى جودة ورشدى الشامي وسينتيا خليفة وغيرهم، من إخراج سامح عبدالعزيز. كما شاركت مايان السيد في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسلي “هجمة مرتدة” مع النجوم أحمد عز وهند صبري وماجدة زكي وصلاح عبدالله وغيرهم، و”لعبة نيوتن” مع منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد وغيرهم.



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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مايان السيد تنشر صورا من رحلتها في لبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.