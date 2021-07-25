فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 05:09 مساءً - كتبت- منال الجيوشي:
يواصل نادي سينما البحر المتوسط، عروضه في السابعة من مساء غد الاثنين، بعرض الفيلم اللبناني “بالصدفة” في سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.
وقد شارك الفيلم في المسابقة الرسمية للدورة السادسة والثلاثين من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، وحصدت بطلة العمل كارول سماحة على جائزة فاتن حمامة لأحسن ممثلة عن دورها في الفيلم.
و يناقش الفيلم الوجه الآخر لبيروت من خلال حياة العشوائيات، حول رجل أعمال ناجح يعمل في وسائل الاتصال، تنقلب حياته رأساً على عقب بعدما سُرقت حقيبته، فقرر اللحاق باللص حتى يصل إلى أحد الأحياء الفقيرة، وهناك يواجه عالماً آخر، ويقع في حب شقيقة السارق.
الفيلم من إخراج باسم كريستو، وتأليف كلوديا مرشيليان، وبطولة كارول سماحة وبديع أبو شقرا وباميلا الكيك ومنير معاصري وسامي حمدان.
ويعقب العرض مباشرة ندوة خاصة لمناقشة الفيلم تديرها الناقدة السينمائية فايزة هنداوي، مدير النادي، ويراعى أثناء عرض الفيلم وفي الندوة تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
يذكر أن نادي سينما البحر المتوسط تقيمه جمعية كتاب ونقاد السينما المصرية برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية آخر اثنين من كل شهر.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: نادي سينما البحر المتوسط يعرض الفيلم اللبناني “بالصدفة” غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.