تراند الفن: “حرق أخيه حيًا”.. القبض على مقاول قيد شقيقه بالحبال وأشعل النار به حتى الموت

كتب ـ محمد الصاوي:

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على مقاول لاتهامه بقتل شقيقه بسبب خلافات مالية بالقاهرة الجديدة.

وأفادت التحريات أن المتهم كان بينه وبين المجني عليه خلافات مالية، ويوم الحادث توجه المتهم إلى منزل شقيقه، ووقعت بينهما مشادة كلامية انتهت بتعدي المتهم على على المجني ثم قام بتقييده وسكب عليه كمية من البنزين وأشعل النار فيه حيًا.

و بالفحص تبين أن المتهم ادعى اشتعال النيران بشقة أخيه عن طريق الصدفة، وإنه حاول إنقاذه قبل أن تلتهم النيران جسده لكن محاولته باءت بالفشل، كما تعرض لحروق بسيطة نتيجة ذلك؛ إلا أن المعاينة أثبتت عدم صحة روايته وبمناقشته أقر بارتكابه الجريمة .

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.