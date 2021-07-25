فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 05:09 مساءً - أدمن 49 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 12 زيارة
كتبت- بهيرة فودة:
أحيا الفنان أحمد الفيشاوي ذكرى رحيل والده، الفنان الراحل فاروق الفيشاوي الثانية، إذ رحل في 2019.
ونشر “الفيشاوي” صورًا تجمعه بوالده، عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، وعلق “ذكرى سنوية الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، شكرا على كل مرة ساعدني فيها، شكرا على تعليمي، شكرا على تربيتي، شكرا على كرمك وحنانك مع كل الناس”.
وأضاف: “بحبك بابا، الفجوة اللي في قلبي هتقعد تكبر لحد ما أشوفك بخير، وحشتني يا أصيل يا محترم، أه وأخيرا شكرا على فرحتك بيا”.
وتوفي الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، الخميس 25 يوليو 2019، بعد معاناة مع مرض السرطان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: صور| أحمد الفيشاوي يحيي الذكرى الثانية على رحيل والده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.