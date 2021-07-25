تراند الفن: داخل طائرة.. أحدث ظهور لمحمد رمضان

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 05:09 مساءً - أدمن ‏5 دقائق مضت أخبار الفن والفنانين 5 زيارة

كتبت- بهيرة فودة: شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بصورتين، عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”. وظهر “رمضان” في الصور من داخل طائرة خاصة، ونالت الصور إعجاب جمهوره. ومن ناحية أخرى، طرح محمد رمضان أحدث كليباته الغنائية “ثابت”، عبر قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”. كان آخر أعمال محمد رمضان مسلسل “موسى” بطولة سمية الخشاب، سيد رجب، رياض الخولي، ومن إخراج محمد سلامة.



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