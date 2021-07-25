نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة بطوط كيدز الجديد 2021.. ترددات قنوات الأطفال الجديدة نايل سات في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد قناة بطوط كيدز الجديد 2021 نايل سات ، هو ما يرغب في معرفته جميع الأطفال والكبار الآن من اجل ضبطة على الريسيفر الخاص بهم والاستمتاع بما تقدمه وتعرضه القناة من منوعات شيقة يحبها جميع الأطفال في الوطن العربي، حيث تعمل قناة بطوط كيدز على عرض مجموعة متنوعة من البرامج وأفلام الكرتون التي لا مثيل لها على الإطلاق، لذلك سنتعرف معكم على تردد قناة بطوط كيدز الجديد 2021 نايل سات.
قناة بطوط كيدز 202 نايل سات
ولا تختلف قناة بطوط كيدز كثيراً عن قنوات الأطفال الأخرى. مثل قناة ميكي، وقناة توم وجيري التي تعرض الكثير من البرامج المتنوعة التي تنمي مهارة الطفل سواء التعليمية أو الرياضية، ومن ضمن البرامج والأفلام التي تقدمها قناة بطوط كيدز والتي اختلت مرتبة كبيرة لدى الأطفال.
تردد قناة بطوط كيدز الجديد 2021
ويستطيع الجميع صغار وكبار متابعة قناة بطوط كيدز والاستمتاع بمتابعة الأفلام والأغاني والبرامج من خلال ضبط الجهاز على التردد الآتي:
- القمر الصناعي: النايل سات
- تردد: 11411
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي.
وبخلاف تردد قناة بطوط كيدز الجديد 2021 نايل سات. نستعرض عليكم مجموعة أخرى من ترددات قنوات الأطفال 2021 نايل سات. والتي يُمكنكم استقبال وضبط ترددها والاستمتاع بما تقوم بتقديمه من محتوى متميز.
ترددات قنوات الأطفال 2021 نايل سات
وتزامناً مع إجراء التحديث على بعض من ترددات قنوات الأطفال على النايل سات 2021، يُمكنكم متابعة قنوات الأطفال الأخرى التي تقدم مجموعة ممتازة من البرامج المفيدة للأطفال بالمراحل المختلفة من خلال الترددات التالي:
تردد قناة سمسم 2021
- التردد: 11483.
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
تردد قناة ميكي الجديدة 2021
- التردد: 11528 .
- معدل الترميز: 27500 .
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .
- الاستقطاب: أفقي.
تردد قناة سبونج بوب 2021
- التردد: 12500.
- الاستقطاب: V.
- معدل الترميز: 27500.
تردد قناة هدهد 2021
- التردد: 11641 .
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: أفقي .
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6 .
تردد قناة طيور الجنة الجديدة 2021
- التردد: 11393
- معدل الترميز: 27500 .
- الاستقطاب: عمودي .
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .
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