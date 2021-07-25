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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير على الشاشات والجوال واللاب توب تصل ل 60% خلال فترة الصيف في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض جرير السعودية، مكتبة جرير تقدم خصومات كبيرة، تخفيضات على اللاب توب تصل إلى 40٪، هناك أسعار غير متوقعة بمناسبة العيد، أعاده الله عليكم بالخير، ومكتبة جرير تقدم خدماتها للمواطنين السعوديين، يوفر سكان المملكة العديد من الفرص الفريدة لشراء أحدث التقنيات والمعدات بأقل الأسعار في المملكة، ومن خلال هذا المقال نستعرض بعض العروض والتخفيضات في مكتبة جرير.
عروض جرير خصومات تصل ل 55% على الشاشات والجوال والأجهزة تخفيضات الصيف
عروض جرير السعودية
تقدم خصومات مكتبة جرير خصومات على أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وتشتهر بخصومات تصل إلى 40٪ بأسعار غير متوقعة، يشمل خصم جرير عددًا كبيرًا من المنتجات الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الآيباد والأجهزة اللوحية من مكتبات جرير وجرير لتزويد عملائها الكرام بخدمات متعددة تشمل التوصيل والصيانة والتركيب وخدمات ما بعد البيع الأخرى.
تخفيضات جرير الأسبوعية
تنزيلات جرير على كمبيوتر الألعاب الإلكترونية:
- Razer Blade 15 (لوحة مفاتيح باللغة الإنجليزية)، كمبيوتر محمول للألعاب، 15.6 بوصة، Intel Core i7-9750 H (الجيل التاسع)، NVIDIA GeForce RTX 2080 Max Q (8 جيجابايت)، 512 جيجابايت PCIe NVMe M SSD.2، متوافق مع نظارات الواقع الافتراضي، بسعر 11199 ريال سعودي بدلاً من 13599 ريال سعودي.
- MSI Stealth 15M، لابتوب ألعاب A11SEK ، 15.6 بوصة، الجيل الحادي عشر Intel Core i7-1185G7 ،NVIDIA GeForce RTX 2060 (6 جيجابايت)، 1 تيرابايت PCIe NVMe M.2 SSD، متوافق مع نظارات الواقع الافتراضي، بسعر 6999 ريال سعودي بدلاً من 7999 ريال سعودي
- Lenovo Legion 5 15IMH05 Gaming Laptop، 15.6 “، 10th Generation Intel Core i7-10750H، NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti (4 GB)، 1 TB HDD + 256 GB SSD M.2، السعر 4999 ريال سعودي بدلا من 5999 ريال سعودي.
- Lenovo IdeaPad Gaming 3 كمبيوتر محمول للألعاب، 15.6 بوصة، Intel Core i5-10300 H (الجيل العاشر)، NVIDIA GeForce GTX 1650 4 جيجابايت، 512 جيجابايت NVMe M.2 SSD، بسعر 3199 ريال سعودي بدلاً من 3849 ريال سعودي.
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