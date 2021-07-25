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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 06:09 مساءً - أدمن 28 دقيقة مضت أخبار مصر 12 زيارة
(مصراوي):
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رقم 300 لسنة 2021، بفض الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ.
ونص القرار على: “بعد الاطلاع على الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021، وبعد موافقة المجلس، تقرر المادة الأولى: يفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو 2021”.
ونصت المادة الثانية من القرار على: “ينشر القرار في الجريدة الرسمية”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بفض دور انعقاد مجلس الشيوخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.