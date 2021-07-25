تراند الفن: قائد عسكري يمني: نسطر ملاحم بطولية ونكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة

مأرب – (أ ش أ):

قال اللواء الركن منصور بن عبدالله ثوابه قائد المنطقة العسكرية الثالثة اليمنية إن “قوات الجيش والمقاومة الشعبية يسطرون ملاحم بطولية في مختلف الجبهات، ويكبدون مليشيات الحوثي خسائر كبيرة في العتاد والأرواح”.

وأضاف ثوابه – في تصريحات نقلتها الفضائية اليمنية، اليوم /الأحد/ – “أبطال الجيش الوطني والمقاومة سطروا أروع الملاحم البطولية خلال الأسبوعين الماضيين، ومازالوا يخوضون معارك بطولية ضد مليشيات الحوثي، وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية”.

وأشار إلى أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من صد عشرات الهجمات الحوثية، التي تم شنها على مواقع عسكرية بجبهات ناطع بالبيضاء وجبهة الكسارة والمشجح وصرواح وجبل مراد.