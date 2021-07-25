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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 06:09 مساءً - أدمن 24 دقيقة مضت عرب وعالم 11 زيارة
مأرب – (أ ش أ):
قال اللواء الركن منصور بن عبدالله ثوابه قائد المنطقة العسكرية الثالثة اليمنية إن “قوات الجيش والمقاومة الشعبية يسطرون ملاحم بطولية في مختلف الجبهات، ويكبدون مليشيات الحوثي خسائر كبيرة في العتاد والأرواح”.
وأضاف ثوابه – في تصريحات نقلتها الفضائية اليمنية، اليوم /الأحد/ – “أبطال الجيش الوطني والمقاومة سطروا أروع الملاحم البطولية خلال الأسبوعين الماضيين، ومازالوا يخوضون معارك بطولية ضد مليشيات الحوثي، وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية”.
وأشار إلى أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من صد عشرات الهجمات الحوثية، التي تم شنها على مواقع عسكرية بجبهات ناطع بالبيضاء وجبهة الكسارة والمشجح وصرواح وجبل مراد.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: قائد عسكري يمني: نسطر ملاحم بطولية ونكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.