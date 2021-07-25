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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 06:09 مساءً - كتب – محمد قادوس:
بعد كفالة طفل بسبب عدم انجابي ربنا رزقني طفل بعد 9 سنين وجوزي طلب مني ارجع الطفل، اعمل ايه؟.. سؤال ورد الي الشيخ عويضة عثمان – أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية – مستشهدا بالحديث الشريف قال رسول الله – صلي الله عليه – وسلم -: “اللهم إني أُحَرِّج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة”.
وأضاف عثمان في لقائه ببرنامج “الدنيا بخير” المذاع عبر فضائية “الحياة” إن اليتيم هو الذي فقد أباه ولم يبلغ، ولكن بمجرد بلوغه لا يسمى في الشرع يتيما وإن كان في حاجة الي المساندة وأن يقفوا بجواره.
وأوضح امين الفتوى، أن اللقيط يكون اشد من اليتيم، ولو لم يحتويه الإنسان عنده من الممكن يخرج حاقدا على من حوله، مشيرا على أنهم لو سابوه من الأول لكان أفضل.
وبين عثمان، أن الأفضل في هذا الأمر هو ان الطفل يظل بينهما وعندما تضع المرأة حملها فيكون لهذا الأمر حل، منوها بأنه على الإنسان ان يكمل طريقه مع هذا الشخص الذي ليس له اب ولا ام وان تكرمة، لأن هذا الولد يكون أشد من اليتيم وأحوج منه وان تكمل معاملتك الطيبة معه لكي توصله لبر الأمان وستأخذ ثواب كبير جدا على فعل هذا الأمر.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: كفالت طفل لعدم انجابي وربنا رزقني طفل وجوزي طلب مني ارجع الطفل؟.. وأمين الفتوى ينصح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.