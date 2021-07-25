تراند الفن: ماهي فصيلة الدم المفضلة لدى البعوض؟

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 06:09 مساءً - كتبت- هند خليفة

يلاحظ عادة، أن البعوض يلدغ البعض ولا يقترب من البعض الآخر، ما يشير إلى أن هناك سرًا وراء ذلك، وكيفية تمييز البعوض ضحاياه.

وأشار العلماء إلى العديد من العوامل التي قد تجعل بعض الناس أكثر جاذبية للبعوض عن غيرهم، أحد هذه العوامل هو فصيلة الدم، حيث يمتلك الأشخاص ذوو فصائل الدم المختلفة مجموعات مختلفة من البروتينات المحددة (المستضدات) على سطح خلايا الدم الحمراء، وفقًا لموقع health.kompas.

وهناك أربعة أنواع مختلفة من الدم، يرث كل شخص نوعًا منها حسب والديه، وهي كالتالي. A: مستضد فقط على سطح خلايا الدم الحمراء B: مستضد B فقط على سطح خلايا الدم الحمراء AB: مستضدات A و B على سطح خلايا الدم الحمراء O: لا يوجد مستضد A أو B على سطح خلايا الدم الحمراء.

يمكن أن يحتوي بعض الأشخاص أيضًا على هذا المستضد في سوائل الجسم، مثل اللعاب أو الدموع، على سبيل المثال، الشخص الذي لديه فصيلة دم A سيصبح مفرزًا من النوع A. أولئك الذين لديهم فصيلة دم O يفرزون مستضدات H ، سلائف كل من مستضدات A و B.

إذن، ما الذي يجذب البعوض؟ بشكل عام ، يبدو أن البعوض أكثر انجذابًا للأشخاص ذوي فصيلة الدم O أكثر من فصائل الدم الأخرى.

قامت دراسة أجريت عام 1974 بتعيين 102 مشاركًا للنظر في العوامل الفردية المختلفة التي تجذب البعوض، عندما حلل الباحثون النتائج، وجدوا أن البعوض كان أكثر عرضة لدغ الأشخاص ذوي فصيلة الدم O.

في الآونة الأخيرة، قامت دراسة أجريت عام 2019 بتقييم تفضيلات فصيلة الدم لدى البعوض، أنها توفر عينات من أنواع الدم المختلفة في مغذيات منفصلة، لوحظ أن البعوض يفضل أن يلدغ من مغذيات من النوع O أكثر من مغذيات أخرى.

فحصت دراسة أخرى عام 2004 تفضيلات البعوض لفصيلة الدم وكذلك حالة الإفراز، وجدت النتائج الإجمالية هبوط المزيد من البعوض على الأشخاص ذوي فصيلة الدم O. ومع ذلك ، كانت هذه النتيجة ذات دلالة إحصائية فقط عند مقارنتها بفصيلة الدم A وليس بفصائل الدم الأخرى.

مستضدات فصيلة الدم يمكن العثور عليها في اللعاب ومفرزات الدموع، فقد يكون البعوض قادرًا على الإحساس بهذا المستضد عندما يقترب من الشخص.

كذلك تلعب غازات الكربون الناتجة عن عملية تنفس الإنسان دوراً مهماً في اختيار البعوض لضحاياه، وعند تحرر نسبة عالية من هذه الغازات، فإن البعوض لن يهاجم هذا الشخص.

ولكن هناك مادة تثير شهية البعوض وهي حمض اللبنيك، الذي يدخل في تركيب العرق المتحرر من جسم الإنسان. ووفقاً للخبير جيمس داي من الولايات المتحدة، فإن البعوض لا يميز ويشعر بالروائح فحسب، بل إن بإمكانه أيضاً أن يرى، حيث يثير اهتمام البعوض الألوان الزاهية مثل الأحمر والأزرق، إلا أنه يفضل اللون الأسود.