تراند الفن: الجمارك تعلن عن ألف وظيفة خالية في القاهرة وعدد من المحافظات

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 06:09 مساءً - كتب- مصطفى عيد:

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية حاجتها للتعاقد مع 1000 من حملة المؤهلات العليا (بكالوريوس تجارة “شعبة محاسبة / شعبة جمارك” (فئة أ) ، وليسانس حقوق، وليسانس شريعة وقانون (فئة ب)) للعمل بالمصلحة، بحسب ما أعلنت وزارة المالية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد.

وتسمح مصلحة الجمارك بالتقديم على هذه الوظائف بداية من اليوم 25 يوليو 2021 ولمدة شهر، وذلك على الرابط التالي: اضغط هنا

1- الفئة أ (بكالوريوس تجارة “شعبة محاسبة / شعبة جمارك”): الإدارات الجمركية بنطاق القاهرة الكبرى 140 وظيفة، والإدارات الجمركية بنطاق البحر الأحمر 20، والإدارة العامة لجمارك الأقصر والإدارة العامة لجمارك أسوان 20، والإدارات الجمركية بنطاق الإسكندرية والمنطقة الغربية 210.

2- الفئة ب (ليسانس حقوق، وليسانس شريعة وقانون): الإدارات الجمركية بنطاق القاهرة الكبرى 100 وظيفة، والإدارات الجمركية بنطاق البحر الأحمر 20، والإدارة العامة لجمارك الأقصر والإدارة العامة لجمارك أسوان 20، والإدارات الجمركية بنطاق الإسكندرية والمنطقة الغربية 115.

وتشمل شروط التقديم على هذه الوظائف ما يلي:

1- أن يكون المتقدم متمتعاً بالجنسية المصرية.

2- أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.

3- ألا يزيد سن المتقدم عن 29 عاماً ميلادياً في تاريخ هذا الإعلان.

4- بالنسبة للفئة (أ) أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس تجارة (شعبة محاسبة – شعبة جمارك) بتقدير عام جيد جدا على الأقل.

5- بالنسبة للفئة (ب) أن يكون المتقدم حاصلا على ليسانس حقوق أو ليسانس شريعة وقانون بتقدير عام جيد جدا على الأقل.

6- أن يتم التقدم على مكان عمل واحد فقط أو مكانين على الأكثر من أماكن العمل المحددة بالإعلان.

7- أن يتم تقديم إقرار بالموافقة على الاستمرار بالعمل في المكان المتقدم عليه أو أي موقع او إدارة جمركية تراها مصلحة الجمارك مستقبلا وفقا لحاجة العمل، وفي حالة عدم التقدم بهذا الإقرار يعتبر رفضا للوظيفة من جانب المتقدم لها.

وأكدت مصلحة الجمارك أنه لن يلتفت إلى أي طلب للحصول على الوظيفة لا يستوفي الشروط المطلوبة للتقديم.

كما تتضمن المستندات المطلوبة للتقديم ما يلي:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي (وجهي البطاقة)، على أن تكون سارية في تاريخ الإعلان.

2- صورة من شهادة الميلاد المميكنة.

3- صورة من شهادة المؤهل الدراسي.

4- صورة من شهادة تبين الموقف من التجنيد لأداء الخدمة العسكرية، أو صورة من نموذج 110 جند، وذلك بالنسبة للمتقدمين من الذكور.

5- صورة من صحيفة الحالة الجنائية، على أن تكون سارية.

6- صورة شخصية حديثة (فوتوغرافية).

7- صورة موقعة من إقرار بالموافقة على الاستمرار بالعمل في المكان المتقدم عليه أو أي موقع أو إدارة جمركية تراها مصلحة الجمارك مستقبلا وفقا لحاجة العمل.

وطالبت المصلحة المتقدمين بعمل مسح ضوئي للمستندات المطلوبة قبل البدء في عملية التسجيل، على ألا تستغرق عملية التسجيل وتحميل الملفات أكثر من 15 دقيقة، مشيرة إلى أنه للحصول على المساعدة يمكن التواصل مع الدعم الفني على البريد الإلكتروني ([email protected]).

وتتضمن شروط الترشح لهذه الوظائف ما يلي:

يشترط للترشح للتعاقد اجتياز المتقدمين المستوفين لشروط التقديم والمستكملين للمستندات المطلوبة لاختبارات التقييم الإلكترونية، وذلك بنسبة 75% على الأقل في مجالات:

1- بالنسبة للفئة (أ): المحاسبة بصفة عامة، مع التركيز على المحاسبة المالية والمحاسبة الضريبية والمراجعة – قانون الجمارك – مهارات استخدام الحاسب الآلي – المهارات الإدارية الأساسية والمعلومات العامة – مهارات استخدام اللغة الإنجليزية.

2- بالنسبة للفئة (ب): قانون الجمارك بصفة أساسية – قانون العقوبات المصري – قانون الإجراءات الجنائية – القانون المدني – قانون الحجز الإداري – مهارات استخدام الحاسب الآلي – المهارات الإدارية الأساسية والمعلومات العامة – مهارات استخدام اللغة الإنجليزية.

وأشارت مصلحة الجمارك إلى أنه سيتم عقد مقابلة شخصية مع المتقدمين ممن اجتازوا اختبارات التقييم الإلكترونية فقط، وسيتم طلب أصول المستندات المطلوبة الواردة في (البند ثانياً)، أو غيرها من المستندات إذا استدعى الأمر ذلك، بالإضافة إلى أنه سيتم إجراء كشف طبي بالنسبة للمتقدمين المرشحين للتعاقد معهم.

وأوضحت المصلحة أنه سيتم إرسال رسالة تأكيد لكل من استكمل المستندات المطلوبة على الموقع الإلكتروني، على أن يتم فحص تلك المستندات (ولا يعني ذلك أن المتقدم مستوفي لشروط التقديم).

وذكرت أنه سيتم تحديد موعد اختبارات التقييم الإلكترونية ومقر انعقادها بالنسبة للمتقدمين المُستوفين لشروط التقديم بعد انتهاء مدة الإعلان على ذات الرابط بالموقع الرسمي لوزارة المالية، على أن تُعقد اختبارات التقييم الإلكترونية على الحاسب الآلي.

وقالت المصلحة إنه سيتم قبول الأعداد المطلوبة بعد مراجعة أصول المستندات المطلوبة الواردة في البند ثانياً، وطبقاً لترتيب المتقدمين في نتيجة اختبارات التقييم الإلكترونية، بالإضافة إلى الدرجة المخصصة للمقابلة الشخصية، وذلك على مكان العمل المتقدم إليه، وبحيث تكون المفاضلة بين المتقدمين وفقا للقواعد المقررة قانونا في هذا الشأن.

وأضافت أنه في حالة ثبوت أن البيانات المسجلة بواسطة المتقدم مخالفة للحقيقة وفقاً للمستندات المقدمة منه، سيتم استبعاده واعتباره غير مقبول، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأكدت المصلحة أنه لن يلتفت إلى طلبات التوظيف غير المستوفاة لشروط التقديم المذكورة أو التي تقدم باليد أو غير المستوفاة للمستندات المطلوبة للتقديم أو التي ترد قبل أو بعد المدة المحددة لتلقي الطلبات على هذا الموقع.

وأشارت إلى أنه قبل البدء في عملية التقديم يجب العلم أنه غير مسموح بالتقديم لأكثر من مرة، لذلك يجب الحرص على إدخال كافة البيانات بعناية، وتحميل ملفات سليمة قابلة للقراءة بصورة جيدة حتى لا يتم استبعاد الطلب.