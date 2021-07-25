تراند الفن: فيديو قديم| فاروق الفيشاوي: لهذا السبب رفضت فيلم “المشبوه” في البداية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 06:09 مساءً - كتبت- منال الجيوشي:

تحدث الفنان فاروق الفيشاوي، في لقاء مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج “صاحبة السعادة” عن فيلم “المشبوه” الذي جمعه بالفنان عادل إمام، والفنان كريم عبدالعزيز في طفولته.

وقال “الفيشاوي” عن كريم عبدالعزيز إنه يشعر بالفخر على ما حققه الأخير من نجاحات.

وكشف الفنان الراحل عن كواليس فيلم “المشبوه”، حيث أكد أنه رفض الفيلم في البداية، خاصة أنه كان قد حقق نجومية في التليفزيون بعد نجاح مسلسل “أبنائي الأعزاء شكرا”.

وتابع: “ضمن أحداث الفيلم سأقوم بضرب عادل إمام، هذا البطل الشعبي الكبير، فكيف يتقبل الجمهور أن أقوم بصفعه، فرفضت الفيلم”.

واستكمل: “استدعاني المخرج سمير سيف، وقالي شوف أنا راجل بفهم في السينما، فيه مشهد في الفيلم الناس هتصقفلك في السينما وأقنعني بالمشهد ده وهو لما بضرب علي الشريف بالرصاص وأنقذ الولد الصغير، وفعلا وقت المشهد الناس صقفت في السينما”.

فيلم “المشبوه” بطولة عادل إمام، سعاد حسني، فاروق الفيشاوي، سعيد صالح، علي الشريف، ومن إخراج سمير سيف.

وتمر اليوم الذكرى الثانية على رحيل النجم الكبير فاروق الفيشاوي، الذي يعتير من أشهر النجوم في تاريخ السينما المصرية، وترك الفيشاوي عدد من الأعمال الهامة، أبرزها: “امرأة هزت عرش مصر”، “الباطنية”، “الإرهاب”، “الأنثى”، “القرداتي”، “التحويلة”، “فتاة من اسرائيل”، وغيرها من الأعمال.