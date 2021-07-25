فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 06:09 مساءً - صنعاء – (د ب أ)
أعلن قائد عسكري بالجيش الوطني اليمني، اليوم الأحد، مقتل 200 من مسلحي الحوثي وإسقاط سبع طائرات مسيرة للجماعة في محافظة مأرب شرقي البلاد خلال أسبوعين.
وقال اللواء الركن منصور عبدالله ثوابه قائد المنطقة العسكرية الثالثة في بيان،” قوات الجيش والمقاومة تمكنت من كسر عشرات الهجمات الحوثية، التي شنتها على مواقع جبهات الكسارة والمشجح وصرواح وجبل مراد بمأرب وجبهة ناطع في البيضاء.
ولفت إلى أن مليشيا الحوثي حاولت بعدة هجمات التقدم في مديرية رحبة بعد أن حررها أفراد الجيش الوطني والمقاومة، لكنها فشلت وتكبدت خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.
وقال إن مليشيا الحوثي خسرت أكثر من 200 من عناصرها، بينهم قيادات ميدانية، إضافة إلى مئات الجرحى.
وأضاف ثوابه، أن دفاعات الجيش أسقطت سبع طائرات مسيرة حوثية في مناطق متفرقة على أطراف محافظة مأرب الجنوبية والغربية.
وأفاد أن طيران التحالف ومدفعية الجيش استهدفا عشرات التجمعات والآليات الحوثية، وتمكنا من تدمير 13 طقماً و5 مدرعات، وإحراق مخازن أسلحة.
ومنذ أشهر يهاجم الحوثيون محافظة مأرب بمختلف الأسلحة، بهدف السيطرة عليها كونها تعد أهم معاقل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الجيش اليمني: مقتل 200 حوثي وإسقاط سبع طائرات مسيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.