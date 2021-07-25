تراند الفن: فريق واما يستعد لطرح أحدث أغانيه‬

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 06:09 مساءً - أدمن ‏36 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 12 زيارة

كتب- مصطفى حمزة: في أول تعاون لهم مع الملحن عزيز الشافعي يستعد فريق واما لطرح أحدث أغانيهم، والتي تولى توزيعها موسيقيا الموزع توما. الأغنية بعنوان “نجمة معدية”، وانتهى الفريق من تسجيلها الشهر الماضي في ستديو الموزع توما، وهي من إنتاج نجوم ريكوردز. فريق واما المكون من أربعة أعضاء هم أحمد فهمي، ونادر حمدي، ومحمد نور، وأحمد الشامي، كان قد عاد للساحة بعد غياب طويل، وطرح عام 2019 ألبوم بعنوان “الصيف إبتدى”.

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