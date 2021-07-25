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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 07:09 مساءً - الرياض – (أ ش أ):
سجلت وزارة الصحة السعودية 1194 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد المستجد، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة بالمملكة 518 ألفا و143 حالة.
وذكرت الوزارة – في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية – أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى (499129) حالة بإضافة (1164) حالة تعاف جديدة.. فيما بلغ عدد الوفيات (8167) حالة، بإضافة (12) حالة وفاة جديدة.
من جانبه.. أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن المملكة حققت نجاحات في الخطة الصحية خلال موسم حج هذا العام، وكانت محل إشادة عالمية، مؤكداً أن المنحنى الوبائي في المملكة الآن ثابت ومستقر.
وأشار إلى أن هناك العديد من الدول في العالم سجلت إصابات كثيرة بالمتحور “دلتا” تجاوزت الـ 50% وقد تصل إلى 80%، وأهاب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بالجميع استكمال الجرعتين لجميع الفئات المؤهلة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: السعودية تسجل 1194 إصابة جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.