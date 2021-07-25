تراند الفن: رؤساء الحكومات اللبنانية السابقون يعلنون دعمهم لنجيب ميقاتي لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 07:09 مساءً - بيروت – (أ ش أ):

أعلن رؤساء الحكومات اللبنانية السابقون فؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام، دعمهم لتكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماعهم اليوم لمناقشة أخر المستجدات السياسية في البلاد وخصوصا موضوع الاستشارات النيابية الملزمة، لتسمية رئيس للحكومة الجديدة والتي دعا لها رئيس الجمهورية ميشال عون غداً الاثنين.

وقال فؤاد السنيورة – في بيان تلاه بعد الاجتماع – أن رؤساء الحكومات السابقين يدعمون ترشيح ميقاتي لتشكيل الحكومة المقبلة، حيث أكد رؤساء الحكومات السابقون أن اللبنانيين ينتظرون مبادرات إيجابية من قبل الجميع استكمالا للمبادرة الفرنسية، ومبادرة الرئيس بري من أجل تشكيل حكومة على أن تكون منسجمة وتحظى بثقة اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي.

وشدد السنيورة على ضرورة تشكيل حكومة قادرة على إنقاذ لبنان بناء على وثيقة الوفاق الوطني والدستور اللبناني بعيدا عما وصفوه بالبدع، داعيا للبدء بتعاون شفاف ومجد مع صندوق النقد الدولي والدول الصديقة.

وكانت رئاسة الجمهورية اللبنانية قد أعلنت الأثنين الماضي اجراء الاستشارات النيابية الملزمة ، لتكليف رئيس جديد لتشكيل الحكومة الجديدة غدا الموافق السادس والعشرين من شهر يوليو الجاري، وذلك بعد اعتذار سعد الحريري زعيم تيار المستقبل عن عدم تشكيل الحكومة بعد تسعة أشهر من تكليفه بسبب عدم الاتفاق بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون.

ووفقا للجدول المعلن من رئاسة الجمهورية، فإن رئيس الجمهورية ميشال عون يبدأ مشاوراته النيابية من الساعة التاسعة والنصف صباحا بتوقيت

القاهرة، حيث يلتقي رؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي وسعد الدين الحريري وتمام سلام ونائب رئيس مجلس النواب ايلي فرزلي.

ثم يلتقي رئيس الجمهورية اللبنانية كتلة تيار المستقبل برئاسة سعد الحريري، وكتلة الوفاء للمقاومة والكتل النيابية للتكتل الوطني والحزب التقدمي الاشتراكي والوسط المستقل والكتلة القومية الاجتماعية ،واللقاء التشاوري وكتلة الجمهورية القوية والنواب المستقلين وكتلة التنمية والتحرير، وتكتل لبنان القوي وكتلة نواب الأرمن وكتلة ضمانة الجبل.

وكان الحريري قد اعتذر عن عدم تشكيل الحكومة الجديدة بعد استمرار الخلافات بينه وبين رئيس الجمهورية لقرابة تسعة أشهر قدم فيها الحريري تشكيلتين وزارتين لم يحظيا بالاتفاق مع الرئيس عون.