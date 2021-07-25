فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 07:09 مساءً - كتب-مصطفى حمزة: بعد نزاع قضائي دام 4 سنوات، قررت الدائرة الثانية لمحكمة القضاء الإداري، إلزام جهاز الرقابة على المصنفات الفنية بإصدار ترخيص بالعرض العام لفيلم “آخر أيام المدينة” للمخرج تامر السعيد. المستشار القانوني محمود عثمان “محامي مخرج الفيلم”، قال في تصريح خاص لـ”مصراوي”: “الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري أصدرت اليوم الأحد، حكما بقبول الدعوى المقامة من المخرج تامر السعيد ضد وزيرة الثقافة، ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، طعنا على امتناع الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية (المصنفات الفنية) عن منح الفيلم ترخيص بالعرض العام، وإلغاء قرار الجهة الإدارية”. وأضاف: “الحكم في الدعوى التي تحمل رقم 16441 لسنة 72 قضائية، نهائي وواجب النفاذ”. فيلم “آخر أيام المدينة” قد أثار أزمة عقب تعثر عرضه عام 2016 في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتكرر الأمر نفسه في مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية والأوروبية. يُذكر أن الفيلم من إخراج تامر السعيد، بطولة خالد عبدالله، مريم صالح، علي صبحي، حنان يوسف، حيدر حلو، ليلى سامي، من تأليف رشا سلطي وتامر السعيد، وسبق عرضه بمهرجان برلين السينمائي، كما حصل على عدة جوائز بمهرجانات دولية مختلفة في روسيا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بعد نزاع 4 سنوات.. القضاء الإداري يلزم الرقابة بالتصريح بعرض فيلم “أخر أيام المدينة” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.