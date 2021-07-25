فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 07:09 مساءً - كتب- رمضان حسن أعلن أحمد كشري المدير الفني لنادي الانتاج الحربي، عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي التي تقام مساء اليوم الأحد ضمن دوري WE المصري، على ستاد الأهلي WE بالسلام. ويلتقي الانتاج الحربي بنظيره الأهلي في السابعة من مساء اليوم في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري. ويتكون تشكيل الانتاج الحربي من: حراسة المرمى: أحمد يحيى. خط الدفاع: علاء سلامة، معاذ الحناوي، محمد الشيبيني، طارق أبو العز. خط الوسط: إبراهيم عبد الخالق، إسلام جابر، هشام محمد، محمد سوستة. خط الهجوم: امادو نياسي ومصطفى البدري.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: البدري يقود تشكيل الانتاج الحربي لمواجهة الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.