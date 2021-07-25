تراند الفن: اقتراح برلماني لتحويل مدينة العلمين إلى محافظة مستقلة

(مصراوي):

طالب الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي المعروف، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية القطاع الشمالي الغربي للجمهورية، عن طريق إقامة مجموعة من المشروعات العمرانية والزراعية والصناعية والسياحية من الإسكندرية حتى السلوم غربًا، وربطها بشبكة طرق.

وقال الصالحي، في بيان له اليوم الأحد، إن تنفيذ التكليفات الرئاسية سيجعل منطقة الساحل الشمالي من الإسكندرية حتى السلوم، واحدة من أهم المناطق الاقتصادية والسياحية والصناعية والزراعية التي سوف توفر الملايين من فرص العمالة الحقيقية، وسوف تجذب الملايين من السكان من محافظات الوادي والدلتا، مطالبًا بأن تكون مدينة العلمين الجديدة محافظة جديدة بعد المشروعات القومية التي تمت على أرض هذه المدينة العالمية الساحرة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي أنه سوف يتقدم باقتراح برغبة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ؛ لتحويل مدينة العلمين الجديدة إلى محافظة جديدة، وسيطالب بإحالة اقتراحه إلى لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بالمجلس، مع توجيه الدعوة إلى وزراء التنمية المحلية والمالية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ للرد على اقتراحه،مؤكدًا أن مدينة العلمين الجديدة بها كل المقومات التي تؤهلها لتكون محافظة جديدة.