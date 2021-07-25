فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 07:09 مساءً - كتب- رمضان حسن: أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي بعد قليل. ويلتقي الأهلي بنظيره الإنتاج الحربي في السابعة من مساء اليوم الأحد على استاد السلام في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :- حراسة المرمى: علي لطفي ‏خط الدفاع : محمد هاني – بدر بانون – أيمن أشرف – علي معلول ‏خط الوسط : أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة ‏خط الهجوم: محمود عبد المنعم “كهربا” – جونيور أجاي – مروان محسن.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مروان محسن يقود تشكيل الأهلي أمام الإنتاج الحربي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.