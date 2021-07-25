فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 07:09 مساءً - كتب- رمضان حسن:
أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي بعد قليل.
ويلتقي الأهلي بنظيره الإنتاج الحربي في السابعة من مساء اليوم الأحد على استاد السلام في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :-
حراسة المرمى: علي لطفي
خط الدفاع : محمد هاني – بدر بانون – أيمن أشرف – علي معلول
خط الوسط : أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة
خط الهجوم: محمود عبد المنعم “كهربا” – جونيور أجاي – مروان محسن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مروان محسن يقود تشكيل الأهلي أمام الإنتاج الحربي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.