فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 07:09 مساءً - متابعة- علي البهجي: زوار مصراوي الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراة الأهلي أمام الإنتاج الحربي، على استاد السلام في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :- حراسة المرمى: علي لطفي ‏خط الدفاع : محمد هاني – بدر بانون – أيمن أشرف – علي معلول ‏خط الوسط : أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة ‏خط الهجوم: محمود عبد المنعم “كهربا” – جونيور أجاي – مروان محسن. ويلعب الإنتاج الحربي بتشكيل مكون من: “أحمد يحيى، علاء سلامة، معاذ الحناوي، محمد الشيبيني، طارق أبو العز، إبراهيم عبد الخالق، إسلام جابر، هشام محمد، محمد سوستة، امادو نياسي ومصطفى البدري”. أحداث المباراة

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مباشر.. الأهلي 0- 0 الإنتاج الحربي.. الدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.