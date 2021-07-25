فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 07:09 مساءً - كتب – محرر مصراوي: كشف مصدر بالأهلي أن الإجهاد هو السبب الرئيسي وراء الإبقاء على محمد شريف مهاجم الفريق على دكة البدلاء أمام الإنتاج الحربي التي ستقام بعد قليل ضمن مؤجلات مسابقة الدوري. وقال المصدر في تصريحات لمصراوي اليوم الأحد أن محمد شريف بحالة جيدة للغاية ولا يعاني من أي إصابة والدليل تواجده على دكة البدلاء . وأضاف:” محمد شريف يشعر بإرهاق شديد للغاية خاصة أنه خاض جميع المباريات وبالتالي كان قرار الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني الدفع بمروان محسن أساسياً”. وضم تشكيل الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي كل من علي لطفي في حراسة المرمي ومعه أيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومحمود كهربا ومروان محسن. ويجلس على دكة البدلاء: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد ‏شريف وحسين الشحات وسعد سمير ووالتر بواليا ومصطفى شوبير.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصدر يوضح لمصراوي سبب مشاركة مروان محسن على حساب شريف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.