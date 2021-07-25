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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 07:09 مساءً - نواكشوط – (د ب ا)
حذر وزير الصحة الموريتاني سيد ولد الزحاف من أن بلاده تواجه ارتفاعا مقلقا في الإصابات والوفيات بمرض كوفيد-19.
وقال ولد الزحاف ،في مقابلة بثها التلفزيون الموريتاني اليوم الأحد،إن “ما نخشاه اليوم هو أن تتجاوز الحالات ما تم تسجيله خلال الموجة الثانية وهو ما سيطرح لنا مشكلة حقيقية في التكفل بالمرضى”.
وأوضح “نلاحظ أن عدد الحالات للأسبوعين الماضيين يقارب الألفي حالة إصابة، وسجلنا 33 وفاة خلال نفس الاسبوعين، 14 وفاة الأسبوع الماضي و19 خلال هذا الاسبوع، وهذا التسارع مقلق لأن الحالات في تزايد والوفيات في تسارع ” .
وأضاف ولد الزحاف أن هذا راجع إلى محددين هما أن الفيروس المنتشر الآن هو فيروس سريع الانتشار والإصابة به شديدة والعامل الثاني المكمل لعمل الفيروس هو سلوك الأفراد والجماعات “من حيث عدم احترام إجراءات الوقاية والاحتراز”.
وتابع وزير الصحة أن موريتانيا تواجه نقصا فنيا في مجال تسيير وتوزيع الأكسجين بين المستشفيات وأن الوضعية الوبائية تتطلب تعزيز قدرات البلاد في هذا المجال.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: وزير الصحة الموريتاني: نواجه ارتفاعًا مقلقًا في إصابات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.