فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 08:09 مساءً - كتب – هاني صابر : كشفت الفنانة إنجي المقدم، سبب ابتعادها عن السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة، ووجهت الشكر لكل من هنأها بعيد ميلادها. وكتبت المقدم، عبر حسابها على موقع “إنستجرام”: “أولا.. وحشتوني جدا، ثانيا.. كل سنة وأنتم طيبين وعيد أضحى مبارك وسعيد عليكم كلكم، ويا رب تكونوا قضيتوا إجازة سعيدة ووقت لطيف وممتع مع حبايبكم.. أنا آسفة إنها متأخرة شويتين بس كنت بحاول أقضي إجازتي مع عيلتي الصغيرة وأصحابي وحبيبي في هدوء وبعيد شوية عن دوشة السوشيال ميديا”. وأضافت: “ثالثا.. شكرا جدا على كل رسايلكم ومكالماتكم وبوستاتكم بمناسبة عيد ميلادي.. أسعدتوني بمعايداتكم وبدعواتكم وبكلامكم الحلو اللي يفتح النفس.. ربنا يفرح قلوبكم زي ما فرحتوني ودلعتوني، ويا رب أفضل عند حسن ظنكم.. بحبكم أوي، ومحظوظة بيكم وممتنة ليكم جدا”. يذكر أن أخر أعمال إنجي المقدم مسلسل “الاختيار 2” مع النجوم كريم عبد العزيز، أحمد مكي، بشرى، إياد نصار، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.



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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: إنجي المقدم تكشف سبب ابتعادها عن السوشيال ميديا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.