- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 08:09 مساءً - القاهرة -مصراوي:
انتظم صالح جمعة لاعب خط وسط فريق سيراميكا كليوباترا في تدريبات الفريق مساء اليوم.
وقدم صالح جمعة، اعتذاراً لإدارة نادي سيراميكا كليوباترا، والجهاز الفني، واللاعبين، بعد غيابه عن مران أمس السبت، دون إخطار الجهاز الفني والإداري.
وتعهد اللاعب أمام معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، وضياء السيد المدير الفني للفريق، بعدم تكرار واقعة الغياب عن المران دون إذن مسبق.
وقبل الجهاز الفني والإداري الاعتذار الذي تقدم به صالح جمعة الذي شدد على أن الفترة المقبلة ستشهد التزاماً كبيراً منه في التدريبات والمباريات من أجل المساهمة مع زملائه في تحقيق مركز متقدم يليق بنادي سيراميكا كليوباترا في الدوري.
ويستعد نادي سيراميكا كليوباترا لاستئناف مبارياته في الدوري، بمواجهة النادي الأهلي يوم ٥ أغسطس القادم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: صالح جمعة ينتظم في تدريبات سيراميكا.. ويتعهد بعدم الغياب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.