تراند الفن: “شباب البرلمان”: لن نناقش نتائج البعثة الأولمبية حتى لا نشتت تركيزهم

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 08:09 مساءً - كتب- نشأت علي:

أعلنت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، تأجيل مناقشة نتائح بعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو، والتي تستمر حتى 8 أغسطس المقبل، بعد عدة مطالبات بمناقشة النتائج الحالية.

جاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة اليوم الأحد، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، المقدمة من أعضاء المجلس، بشأن تطوير عدد من مراكز الشباب بمحافظة القاهرة منها مركز شباب النهضة، وكفر الشرفا.

وقال رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، إن اللجنة حريصة على دعم البعثة الرسمية المشاركة في الأولمبياد، للنهاية خاصة أن التقييم لا يتم بالقطعة، لافتًا إلى أن نسبة الذين شاركوا في الأولمبياد من أعضاء البعثة يمثلون 15% فقط من حجم المنافسات، ما يتطلب من الجميع الانتظار حتى انتهاء البطولة.

وأضاف رئيس لجنة الشباب، أن اللجنة أدت دروها وقدمت الدعم اللازم للبعثة الأولمبية، حيث استمعت لجميع رؤساء الاتحادات خلال فترة الإعداد، للوقوف على المتطلبات التي تحتاجها البعثة، وتم الاطلاع على خطط الإعداد، متابعًا: “لن نقيّم البعثة وقت المعركة حتى لا نشتت تركيزهم وانتباهم خلال المنافسات”.

وأشار رئيس لجنة الشباب، إلى أن البعثة الحالية أكبر بعثة أولمبية مشاركة في تاريخ مصر، وتم توفير الدعم المادي اللازم لها، حيث تم تخصيص 276 مليون جنيه لجميع الاتحادات المشاركة.

وقال النائب عمرو السنباطي، عضو لجنة الشباب، إن المنظومة الرياضية في مصر تحتاج إلى إعادة هيكلة، خاصة أن ننائج المخرجات تعتمد على المدخلات، وهو ما يتطلب أن تكون تلك المدخلات تم الإعداد لها جيدًا.

فيما قال النائب طارق السيد، عضو اللجنة، إنه مهما كانت النتائج التي ستحققها البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد طوكيو، فيجب التأكد من تأثر فترة الإعداد بسبب كورونا، خاصة أنها أثرت بشكل مباشر على اللاعبين لافتًا إلى أن الذين صعدوا للأولمبياد تمكنوا من ذلك بسبب إمكانياتهم الفردية.

ومن ناحية أخرى طالب النائب شريف الورداني، في طلب الإحاطة الذي تقدم به مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، الانتهاء من أعمال تطوير مركز شباب النهضة والذي يخدم آلاف المواطنين، لافتًا إلى أن مبنى مركز الشباب لم يتم تطويره منذ عام 1992.

وعلق رئيس لجنة الشباب، على مطالب النائب بضروة قيام وزارة الشباب بتطبيق الأولويات في تنفيذ مراكز الشباب، من خلال التركيز على المناطق المأهولة بالسكان.

بينما طالب النائب أحمد علي، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، من وزارة الشباب الانتهاء من مسرح مركز شباب الأندلس، والعمل على الانتهاء من تنجيل ملاعب مركز شباب كفر الشرفا.