تراند الفن: ​”عمليات المعلمين”: خروج معلمة من المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية في امتحان التاريخ

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 08:09 مساءً - كتب- مينا غالي:

قال محمد عبدالله الأمين العام لنقابة المعلمين ورئيس غرفة عمليات النقابة لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، إن المعلمة سمر محمد السيد التي تعرضت لوعكة صحية أثناء مراقبتها امتحانات الثانوية بأسوان وتم نقلها لمستشفى أسوان الجامعي، خرجت من المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية.

وتقدم عبدالله بالشكر لكل من المعلمَين ياسين وأحمد مكاوي من النقابة الفرعية بأسوان على رعايتهما لها وتقديمهما الدعم الكامل حتى خروجها من المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمعلمين لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، إخطارا من نقابة أسوان الفرعية، يفيد بتعرض “سمر محمد السيد” مراقبة لجنة بامتحانات الثانوية العامة بمدرسة عوض السيد الثانوية بمدينة أسوان، لوعكة صحية مفاجئة أثناء تواجدها بلجنة امتحان التاريخ.

وأوضح محمد عبدالله رئيس غرفة العمليات بالنقابة لمصراوي، أنه عقب ذلك تم نقلها على الفور بواسطة سيارة الإسعاف المتمركزة أمام اللجنة إلى مستشفى أسوان الجامعى، مشيرًا إلى أن النقابة الفرعية تتولى متابعة حالتها الصحية أولاً بأول.

وأوضح محمد عبدالله أن 133 ألف معلم يشاركون في امتحانات الثانوية العامة لعام 2021 .

وتابع رئيس غرف العمليات الرئيسية بالنقابة، أن هناك متابعة على مدار الساعة مع غرف العمليات بالنقابات الفرعية واللجان النقابية على مستوى محافظات مصر، لمتابعة أحوال المعلمين ومدى جاهزية الاستراحات ولجان سير الامتحانات.

جدير بالذكر أن خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أعلن تشكيل غرفة عمليات مركزية بالنقابة العامة لمتابعة امتحانات الثانوية العامة برئاسة محمد عبدالله الأمين العام للنقابة العامة للمهن التعليمية .

وأوضح نقيب المعلمين أن غرفة العمليات المركزية، ستكون على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية المشكلة بالنقابات الفرعية واللجان النقابية بمختلف أنحاء الجمهورية ، لمتابعة أحوال المعلمين داخل لجان الامتحانات وفي الاستراحات والوقوف على توفير اشتراطات السلامة والأمان لهم طوال فترة الامتحانات.

وأكد “الزناتي” أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية التابعة لها على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، بتوفير كافة سبل الدعم والمساعدة للمعلمين للقيام بمهام عملهم في جو مستقر، والاطمئنان على اتباع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المعلمين طوال فترة الامتحانات.

وخصصت النقابة العامة للمهن التعليمية رقم على الواتس آب “01555208606” لتلقي كافة الشكاوى والاستفسارات الواردة من المعلمين المراقبين على امتحانات الثانوية العامة والقائمين منهم على أعمال التصحيح.