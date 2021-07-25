شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات وتخفيضات تصل إلي 40% علي كل المعروضات

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية، أطلقت شركة التجزئة الرائدة بنده عرضا خاصا لعيد الفطر 1442 هـ هذا العام، ومع قدوم موسم الحج وعيد الأضحى، ستقدم لعملائها في المملكة العربية السعودية عروض خاصة كل عام والعديد من العملاء يتهافتون على منتجاتها المدهشة حيث يتم تخفيضها وبيعها بأسعار منافسة منها طقوس مختلفة لعيد الأضحى، بينما يشمل خصم بنده جميع فروعها في جميع أنحاء المملكة، ويتيح مشروعها للمسالخ في كل منطقة اختيار التضحيات المناسبة، وربما يتم تسليم الأضحية للعملاء لمنزلهم.

عروض بنده الاسبوعية أقوي عروض اللحوم في المملكة العربية

عروض بنده الأسبوعية

تشمل عروض عيد الأضحى العديد من الأغنام التي تقدمها جميع فروع الشركة في جميع أنحاء البلاد، وتجدر الإشارة إلى أن جميع المناطق تقدم أغنام عيد الاضحى، أما العجول والإبل فهي متوفرة فقط في فرع بنده بجدة ، وتقدم شركة بنده أنواعًا مختلفة من الأغنام والأضاحي بأوزان مختلفة ونقدم لكم من خلال الأسطر القادمة أسعار الأضاحي المختلفة المقدمة من هايبر ماركت بنده.

عروض بنده اليوم

عروض بنده على الأضاحي

خصومات بنده الشهرية أسعار أضاحي غنم النعيمي، وزن يبدأ من 23 كيلو جرام 1750 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم أسعار أضاحي الأغنام السواكني وزنها يبدأ من 18 كيلو جرام 1230 ريالاً سعودياً. تنزيلات بنده اليومية أسعار ذبيحة شاة بربرية وزن يبدأ من 10 كيلو جرام 685 ريال سعودي. خصومات بنده الأسبوعية ثمن ذبيحة عجل كامل وزنها يبدأ من 150-200 كيلو جرام 7399 ريال سعودي.

تنزيلات بنده الأسبوعية

تنزيلات بنده الشهرية ثمن أضحية جمل بالكامل وزنه يبدأ من 150-200 كيلو جرام بسعر 6799 ريالاً سعودياً. تخفيضات بنده الأسبوعية ضأن رفيدي وزنه يبدأ من 11 كيلو جرام بسعر 970 ريال. عروض بنده الشهرية وزن الحرّي ضأن يبدأ من 16 كيلو جرام ، بسعر 1699 ريالاً سعودياً. خصومات بنده اليوم غنم روماني وزن يبدأ من 18 كي لو جرام بسعر 1230 ريال.

تخفيضات بنده الشهرية