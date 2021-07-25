تراند الفن: ​جهاز مدينة بدر: تنفيذ 55 ألف وحدة سكنية منذ 2014

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 09:09 مساءً - (أ ش أ):

قال معاون رئيس جهاز مدينة بدر المهندس علاء الدين لطفى، إن المدينة تضم أعداد كبيرة من وحدات الإسكان الاجتماعي طبقًا لمبادرة رئيس الجمهورية “سكن لكل المصريين”.

وأضاف لطفي – في تصريحات لقناة “إكسترا نيوز” الإخبارية اليوم الأحد أنه منذ إنشاء المدينة عام 1982 إلى 2014، تم تنفيذ 14 ألف وحدة، بينما منذ 2014 حتى 2021 تم تنفيذ 55 ألف وحدة إسكان اجتماعي، نتيجة قرب المدينة من العاصمة الإدارية الجديدة.

ونوه إلى أنه يتم تنفيذ سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة على مرحلتين، الأولى تتكون من 376 عمارة بإجمالي 9 آلاف و24 وحدة سكنية تم الانتهاء منها بالفعل وهي جاهزة للتسليم لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة، أما الأخرى فتشمل 166 عمارة بإجمالي 4 آلاف و704 وحدات سكنية تم بدء العمل فيها منذ شهر تقريبًا.

وحول محطة محولات كهرباء “بدر 2″، قال لطفي: “إن المحطة تعد صرحا تنمويا ضخما بتكلفة 607 ملايين جنيه وهي داخل الخدمة ويتم عن طريقها تغذية مشاريع قومية كبيرة في المدينة على غرار المنطقة الصناعية الـ800 فدان، و842 عمارة إسكان اجتماعي في الحي السابع، و351 عمارة إسكان اجتماعي في الامتداد الشرقي للمدينة وسكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة”.

كما بيّن أن المحطة تغذي المحولات الموجودة في الشوارع، وهناك طفرة كبيرة تمت في المدينة خلال الفترة الماضية.