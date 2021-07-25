تراند الفن: “نقل البرلمان” تناقش عددًا من طلبات الإحاطة بشأن مشروعات في قنا والبحيرة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 09:09 مساءً - كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الأحد، طلب إحاطة مقدم من النائب خالد أبو نحول، بشأن عدم البدء في تنفيذ كوبري فرشوط العلوي بمزلقان فرشوط القبلي بقنا، وقال إنه منذ 15 سنة لا توجد أسباب للوقوف على عدم تنفيذ الكوبري.

وأضاف: “نحن كنواب غير قادرين على مواجهة المواطنين بسبب وقوع كوارث وحوادث لعدم إقامة كوبري فرشوط، كما لا يوجد مسئول يعطينا إجابة عن أسباب التأخر” متسائلًا هل يوجد تهميش لأبناء الوجه القلبي؟

كما ناقشت لجنة النقل والمواصلات في اجتماعها اليوم الأحد، طلب إحاطة مقدم من النائب عادل شعلان حول إنشاء كوبري أعلى مزلقان شارع الجيش بكفر الدوار في البحيرة.

وقال وائل مهدي مدير عام تجهيزات الكباري بالسكة الحديد، إنه ليس هناك حاجة لإنشاء كوبري جديد حيث يوجد كوبري على بعد كيلو متر واحد من الموقع المشار إليه، لكن يمكن عمل امتداد للكوبري المقام حاليًا.

وأوصت لجنة النقل والمواصلات، بضرورة إعداد دراسة جدوى لإمكانية إنشاء كوبري طبقًا للميزانية التي تم وضعها للسكة الحديد.

وأوصت اللجنة أيضًا بضرورة حضور ممثلين عن هيئة السكة الحديد، والهيئة العامة للطرق والكباري، ووزارة التخطيط.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب مصطفى محمود بشأن إنشاء كوبري أعلى مزلقان الجذيرية بمركز ومدينة قنا.

وأعلن رئيس اللجنة قيام اللجنة بزيارة ميدانية لمحافظة قنا، بحضور الجهات المختصة خلال أسبوعين للمعاينة على أرض الواقع.

ودعا لجنة النقل بمجلس النواب زيارة مركز فرشوط للوقوف على هذه الأزمة التي تؤرق أبناء المركز كثيرًا، ورد عليه عابد بالموافقة على ترتيب زيارة في أقرب وقت ممكن.​