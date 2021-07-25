فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 09:09 مساءً - كتب- محمود الشوربجي:
أمرت نيابة المطرية اليوم الأحد، بتجديد حبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة الشقق السكنية بأسلوب “كسر الباب” بدائرة القسم.
وكشفت التحقيقات قيام المتهمين، بارتكاب 9 حوادث سرقات من داخل الشقق السكنية بدائرة القسم بعد التأكد من عدم وجود قاطنيها، وسرقة الأجهزة الإلكترونية وبيعها لدى أحد العمال سيئي النية ويعمل صاحب محل لصيانة الأجهزة الكهربائية.
وتمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بالمطرية بأسلوب “كسر الباب”.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين “لأحدهما معلومات جنائية”، مقيمان بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب “كسر الباب”.
وبإجراء التحريات وتكثيف الإجراءات وبإعداد الأكمنة تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا فيما بينهم بتكوين تشكيل عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الشقق السكنية كما أقروا بارتكابهم 9 حادث سرقة مساكن بذات الأسلوب .
وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما “سيئي النية” صاحب محل صيانة كمبيوتر – كائن بمنطقة شبرا الخيمة ثان، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة الشقق السكنية بالمطرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.