تراند الفن: ​البيئة: إنشاء الشبكة القومية لرصد ملوثات الصرف الصناعي

(أ ش أ):

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنشاء الشبكة القومية لرصد ملوثات الصرف الصناعي على البيئة المائية، إعمالًا بالمادة 58 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1963 لسنة 2017 والتي تنص على التزام جميع المنشآت التي تصرف على البيئة المائية برصد مكونات وملوثات البيئة دوريًا، وأيضًا في إطار تنفيذ الملحق رقم 1 مكرر لهذه اللائحة بإلزام جميع المنشآت التي تصرف على البيئة المائية بتركيب حساسات يتم ربطها بالشبكة القومية للرصد المستمر بجهاز شئون البيئة لضمان المراقبة المستمرة.

وأكدت فؤاد في تصريح لها اليوم الأحد، أهمية هذه الشبكة التي تتمثل في ربط جميع المنشآت الصناعية التي تصرف على البيئة المائية بحيث يتم مراقبتها بشكل دوري ومستمر من قبل جهاز شئون البيئة واتخاذ الإجراءات القانونية حال وجود مخالفة.

وأضافت الوزيرة بأنه تم ربط أولى المنشآت الصناعية بالشبكة القومية وهي شركة أبو الهول المصرية للزيوت والمنظفات، والتي تصرف على بحيرة مريوط وتم ربطها بقاعدة بيانات الوزارة حيث يتم مراقبتها ومتابعتها لحظيًا وبشكل مستمر، مضيفة أنه جاري الانتهاء من ربط عدد من الشركات الأخرى الواقعة على بحيرة مريوط منها شركة العامرية للبترول وشركة سيدبيك وجاري المعاينة والربط بالشبكة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت فؤاد إلى أنه تم إجراء معاينة للشركة التركية بدمياط حيث تم ربطها بشكل تجريبي لحين إنهاء الشركة إجراءاتها بالصرف على محطة الصرف الصحي برأس البر ليتم بعد ذلك ربطها بشكل لحظي مستمر، مؤكدة أنه سيتم تباعًا استكمال كافة المنشآت التي تصرف على المجاري المائية لربطها بالشبكة القومية لرصد ملوثات الصرف الصناعي.