فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 09:09 مساءً - كتبت_ شيماء مرسي تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية “إنستجرام” أو “فيسبوك”. لذا يوفر لكم “مصراوي”، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة. _بوسي: طلت المطربة بوسي بجامبسوت باللون الأسود، مزود بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان. _ياسمين صبري: ظهرت الفنانة ياسمين صبري بتوب باللون الأبيض مع بنطلون باللون الأسود، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى. _تارا عماد: ارتدت الفنانة تارا عماد تيشرت باللون الأبيض مع بنطلون باللون الأزرق، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا. _هدى الأتربي: تألقت الفنانة هدى الأتربي ببدلة باللون الأسود، ونسقت أسفلها شميز باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا. _مايان السيد: كما ارتدت الفنانة مايان السيد توب باللون البينك بقصة الكم الواحد مع جيب باللون الأبيض، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: إطلالات اليوم: بوسي تخطف الأنظار.. وياسمين صبري ساحرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.