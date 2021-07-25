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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 09:09 مساءً - أدمن 57 ثانية مضت أخبار مصر 1 زيارة
مصراوي:
قالت وزارة السياحة إن لجنة من الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة – توجهت إلى إحدى المنشآت السياحية العائمة في محافظة الجيزة، بعد أن شب حريق فيها مساء أمس السبت، لمعاينتها والوقوف على مدى صلاحيتها للتشغيل إثر الحريق.
وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، أن عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، قال إن المعاينة أثبتت عدم صلاحية المنشأة لإعادة التشغيل، ما أدى إلى اتخاذ قرار بإغلاق المنشأة وإيقاف تشغيلها.
وأضاف العاضي أن اللجنة ستعيد المعاينة مرة أخرى للتأكد من مدى صلاحية المنشأة للتشغيل واستقبال الرواد، بعد قيام صاحب المنشأة بتوفيق أوضاع المنشأة والانتهاء من الإصلاحات اللازمة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: السياحة: إغلاق منشأة عائمة شب فيها حريق بالجيزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.