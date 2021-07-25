نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين الطازج 26 يوليو 2021 عروض نصف السعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين الطازج 26 يوليو 2021 هي عروض أسواق عبدالله العثيم الجديدة والمتوفرة لكافة عملاء العثيم داخل السعودية. حيث تمثل عروض نصف السعر من العثيم أهمية كبيرة لدى الكثير من الأشخاص. والذين يرغبون في الحصول على الكثير من المنتجات الطازجة بأعلى نسبة خصم من العثيم التي دائما ما يوفر أفضل المنتجات.

عروض العثيم الاثنين الطازج

مهرجان الطازج ليوم الاثنين يحتوي علي الكثير من المنتجات المميزة التي يبحث عنها الكثير من الاشخاص يوميا واهمها هي:

حبحب توفره العثيم اليوم بسعر التكلفة وهو 1.25 ريال للحبة الواحدة وهو من أكثر الفواكه المفضلة لدى الكثير من الأشخاص.

عروض العثيم اليوم الاثنين تحتوي على تمر برحي الكيلو الواحد بسعر 5.95 ريال.

مهرجان الطازج من العثيم يضم عرض رائع على البرتقال العصير بسعر 2.95 ريال للكيلو.

يمكنك الحصول على كيلو العنب الأبيض بسعر 5.95 ريال للعلبة.

عروض العثيم اليوم الاثنين

عروض كل يوم اثنين من اسواق العثيم تحتوي على لحم عجل بلدي بدون عظم بسعر 39.95 ريال للكيلو.

كما تشمل اخر عروض العثيم الطازج على الليمون شبك بسعر 2.35 ريال للربطة.

تضم عروض العثيم ليوم الاثنين علي بصل احمر الكيس بسعر 3.45 ريال.

اخر عروض العثيم توفر كيلو الطماطم المحلي بسعر 4.45 ريال.

أقوي عروض نصف السعر من العثيم بها جزر مستورد بسعر 5.45 ريال للكيلو.

أحدث عروض أسواق العثيم توفر كيلو الفلفل الأخضر البارد بسعر 5.95 ريال.

عروض العثيم ليوم الاثنين