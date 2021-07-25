نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الاثنين 16 ذو الحجة 1442 مهرجان الطازج في المقال التالي

عمر شويل - جدة مهرجان الطازج من العثيم لمدة يوم واحد فقط. يعد أحد أكثر العروض التي تشهد أقبال كبير كل يوم اثنين في السعودية خاصة وأنها توفر كافة المنتجات الطازجة والجديدة التي توفرها وتضمها العثيم ضمن مجلة عروضها وتخفيضاتها الجديدة. ونوفر لكم اليوم كافة صور ومجلة العروض ويمكنك الاطلاع عليها لمشاهدة الخصومات الرائعة التي توفرها أسواق العثيم.

عروض العثيم اليوم الاثنين

تمر خلاص القصيم واحد كيلو من خلال كافة منافذ العثيم بسعر 20.95 ريال اليوم فقط.

لمحبي تمر خلاص الخرج 1 كجم بسعر 19.95 ريال لمدة يوم واحد.

تخفيضات أسواق العثيم بها تمر برحي 1 كجم بسعر 13.95 ريال اليوم الاثنين فقط.

عروض العثيم ليوم الاثنين توفر لبنة تشيز لاند كامل الدسم الكيلو بسعر 15.95 ريال والعلبة كاملة بسعر 43.75 ريال.

عروض العثيم ليوم الاثنين

تشمل عروض العثيم علي قطاعة بصل من شركة السيف وتسع نصف لتر بسعر 39 ريال. تضم عروض العثيم الجديدة علي قدر ضغط العربي اي تي سي 10 لتر بسعر 249 ريال. نوفر لكم عروض رائعة علي قدر كاسا بونيتا بغطاء 28 سم بسعر 41.95 ريال. عروض اليوم الواحد من اسواق العثيم بها هيل زدني 250 جرام بسعر 28.95 ريال. بسعر التكلفة يمكنك شراء كيلو قهوة هرري عربي بسعر 33.95 ريال.

عروض اسواق العثيم

صور عروض العثيم بها عروض رائعة علي زود شابورة دقيق الصمح سمسم اصابع بسعر 8.95 ريال.

مجلة عروض العثيم بها كيكة يم يم 400 جرام العلبة الواحدة بسعر 8.95 ريال.

لمحبي القرع الأمريكي يمكنك شرائة من اسواق العثيم بسعر 5.45 ريال للكيلو.

خصومات العثيم اليوم بها الكيوي بسعر 14.95 ريال للكيلو.

أيضا يمكنك شراء الاناناس بسعر 6.95 ريال.

كتالوج عروض العثيم الطازج الاثنين توفر كلمنتينا طازجة بسعر 4.95 ريال للكيلو.

نشرة عروض العثيم بها عنب احمر كبير بسعر 7.95 ريال للكيلو الواحد.

يمكنك الحصول على ما تحتاجه حتى باب منزلك من خلال استخدام تطبيق اكتساب. وهو من التطبيقات الرائعة التي توفرها أسواق العثيم لكي تسهل على كافة عملائها شراء ما يحتاجونه بشكل اون لاين.