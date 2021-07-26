فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 04:09 صباحاً - كتب- محمود الشوربجي: تنظر الدائرة الأولى “إرهاب” برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بطرة، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة 10 متهمين بالتجمهر والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستخدام القوة والعنف بدائرة قسم المطرية. ووجهت النيابة العام للمتهمين تهم التجمهر والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستخدام القوة والعنف بدائرة قسم المطرية حال كون بعضهم حاملين للأسلحة النارية والذخائر على النحو المبين بالتحقيقات. كما وجهت لهم تهمة قتل اثنين من المواطنين بأن صوبوا تجاههم أعيرة نارية ” فرد خرطوش ومسدس فردي الطلقات ” قاصدين من ذلك إزهاق روحهم فأحدثوا بهما الإصابات التي جاء وصفها بتقرير الصفة التشريحية على النحو المبين بالتحقيقات. ونسبت النيابة للمتهمين بأنهم شرعوا في قتل ثلاثة مواطنين آخرين بأن صوبوا تجاههم أعيرة نارية ” فرد خرطوش ومسدس فردي الطلقات ” قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأحدثوا بهما الإصابات التي جاء وصفها بالتقرير الطبي المرفق بأوراق القضية على النحو المبين بالتحقيقات.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: اليوم.. محاكمة 10 متهمين بالتجمهر والقتل العمد في المطرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.