فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 04:09 صباحاً - القاهرة – مصراوي: ودعت المصرية ندى حافظ منافسات سلاح المبارزة في أولمبياد طوكيو 2020 مبكرًا من دور الـ32، بعد خسارتها أمام الكورية جيون كيم بنتيجة وتعد ندى حافظ هي المصنفة رقم 26 عالميًا، حيث أوقعتها القرعة في طريق الكورية التي تحتل المرتبة السابعة على العالم. وانتهت الفترة الأولى من المباراة بنتيجة 8-2، قبل أن يتسع الفارق في الفترة الثانية ليصبح الجدير بالذكر أن مباراة ندى حافظ ضد جيون كيم كانت هي أول منافسات اللاعبين المصريين اليوم، الإثنين، في أولمبياد طوكيو.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصر في الأولمبياد.. ندى حافظ تودع طوكيو بهزيمة في السلاح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.