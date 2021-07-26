فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 04:09 صباحاً - (مصراوي): تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن تجهيز البنية التكنولوجية والتحتية للمدارس استعدادًا للعام الدراسي الجديد، وخطة الوزارة في هذا الصدد، خاصة في القرى والريف، لتكون مؤهلة لاستيعاب نظام التعليم عن بُعد الجديد. وأوضح عضو مجلس النواب، أن المنظومة التعليمية تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، إيمانًا بدور التعليم فى تقدم الأمم، وأنه مؤشر ومقياس النجاح لأي أمة بالإضافة لدور البحث العلمي في نهضة الشعوب، ومن هنا يجب ترجمة هذا الاهتمام في صورة قرارات على الأرض، تتمثل فى استغلال فترة إجازة نهاية العالم للوقوف على كافة التفاصيل الخاصة بمدارس الجمهورية، وخطة الوزارة في عمليات التطوير والإحلال والتجديد. وأشار عضو البرلمان، إلى أن عمليات التطوير أصبحت غير مقتصرة على الإنشاءات فقط، فعلى الرغم من أهمية الإنشاءات خلال الفترة الحالية إلا أن البنية التكنولوجية أصبحت ذات أهمية لا تقل عن أهمية الموقع، بعد توجه العالم كله لنظام التعليم عن بُعد، وهذا ما أيدته جائحة كورونا، واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في المنظومة الجديدة التي شرعت الدولة في تطبيقها بالفعل خلال السنوات الأخيرة. وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة عمل حصر شامل لكافة المدارس على مستوى الجمهورية ومن ثم وضع خطة إعادة تأهيل لها بما يضمن توافر خدمات الإنترنت وكافة الأجهزة التكنولوجية الحديثة التي أصبحت المنظومة تعتمد عليها بشكل أساسي خلال السنوات الأخيرة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ​​برلماني يطالب الحكومة بالانتهاء من تطوير البنية التكنولوجية للمدارس في الإجازة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.