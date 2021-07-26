فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 04:09 صباحاً - كتب – هاني صابر : شارك الفنان صابر الرباعي، متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، احتفاله بعيد الجمهورية التونسية. وكتب الرباعي، عبر حسابه على موقع “تويتر”: “‏هي أرضي الطيبة فيها أحلام الصبا.. هي بيتي لو يغربني المكان حضنها الدافي شعوري بالأمان.. عاشت تونس حرة أبِيّة.. عيد الجمهورية”. جدير بالذكر أن تونس تحتفل يوم ٢٥ يوليو، بالذكرى الـ٦٤ لعيد الجمهورية، الذي تم فيه إلغاء النظام الملكي وإعلان النظام الجمهوري سنة ١٩٥٧. وطرح مؤخرا الفنان صابر الرباعي كليب “المعطف” وهو من كلمات كريم العراقي، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع موسيقي ميشال فاضل، وإشراف عام خالد أبو منذر، من إخراج وليد ناصيف.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: هكذا احتفل صابر الرباعي بالذكرى الـ٦٤ لعيد الجمهورية التونسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.