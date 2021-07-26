فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 05:10 صباحاً - كتب – هاني صابر : كشفت الفنانة سمية الخشاب، عن رأيها في الأموال، وهل تجلب السعادة أم لا. وردا على سؤال لأحد متابعيها جاء فيه: “هل الفلوس بتجيب السعادة يا سمسومة؟”؛ كتبت الخشاب، عبر حسابها على موقع “تويتر”: “طبعا ده هي من أكتر الحاجات اللي بتجيب السعادة”. من ناحية أخرى شاركت سمية الخشاب في مسلسل “موسى”، بطولة الفنان محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وعُرض العمل في رمضان الماضي 2021. كما طرحت سمية الخشاب مؤخرا فيديو كليب “أوعدك”، بمشاركة المطرب عمر كمال، عبر موقع “يوتيوب”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: سمية الخشاب عن”الفلوس”: “من أكتر الحاجات اللي بتجيب السعادة” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.