تراند الفن: مشروبات تمنع فقدان الوزن

الاثنين 26 يوليو 2021

قام خبراء التغذية الأمريكيون بتعديد خمسة أنواع من المشروبات الضارة والمعيقة لفقدان الوزن، حسب مجلة Eat This, Not That.

لاحظ الخبراء أنه عند فقدان الوزن، يتم الاهتمام بشكل أساسي بالطعام فقط، ومع ذلك، فإن تجنب المشروبات العالية السعرات الحرارية التي تحتوي على نسبة سكر أمر مهم أيضًا، وفقا لسبوتنيك.

وفقًا لخبيرة التغذية كلارا لوسون، فإن العصائر غنية بالسكر. ونصحت أولئك الذين يتبعون الحميات بتناول الفاكهة الطازجة بدلا من المشروب.

بالإضافة إلى ذلك، قالت لوسون إنه لا ينبغي شرب المشروبات الغازية عند فقدان الوزن. وأضافت الخبيرة أنها تحتوي على مواد تحلية صناعية لا تزيد فقط من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية.

وحسب خبيرة التغذية ليندسي ديسوتو، إن الكوكتيلات الكحولية ضارة أيضًا بفقدان الوزن. ونصحت بشرب البيرة المنخفضة الكربوهيدرات أو النبيذ الفوار الذي يحتوي على نسبة منخفضة من السكر، مشيرة إلى أنه بغض النظر عن المشروب، لا ينصح بشرب أكثر من كوب أو كوبين في اليوم.

شجعت ديسوتو أيضًا على تجنب المشروبات الرياضية السكرية، لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر والسعرات الحرارية. قالت خبيرة التغذية إنه من الأفضل التمسك بالماء العادي أو الشاي الأخضر أو القهوة السوداء أثناء التمرين.

نصحت خبيرة التغذية آشلي نادر أولئك الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن بعدم إضافة كريم بنكهة عالية السعرات الحرارية إلى القهوة.

قالت الطبيبة: “من الأفضل تخفيف القهوة بحليب اللوز الفانيليا غير المحلى أو حليب الشوفان”.