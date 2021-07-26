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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 05:10 صباحاً - أدمن 42 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 14 زيارة
حقق المصري سيف عيسى فوزًا كاسحًا على حساب الأسترالي جاك مارتون، بنتيجة 20-15 في إطار مباريات دور الـ16 من وزن 80 كجم للتايكوندو في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.
وجاء انتصار سيف ليدفع به لملاقاة الإيطالي أليسو سيمون المصنف رقم 13 عالميًا في دور الثمانية من المنافسة، بينما يأتي سيف في المرتبة الخامسة بين لاعبي العالم.
ومن المقرر أن تقام مباراة سيف عيسى مع أليسو سيمون في تمام الساعة الساعة و15 دقيقة من صباح اليوم، الإثنين، بتوقيت القاهرة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصر في الأولمبياد.. سيف عيسى يتأهل لربع نهائي التايكوندو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.