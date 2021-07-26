فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 05:10 صباحاً - القاهرة – مصراوي: ودع الثنائي المصري المختلط، حاتم الجمال وضحى هاني، منافسات لعبة الريشة الطائرة في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020” بعد الخسارة أمام الزوجي الهولندي، روبن تابلينج وسيلينا بيك. الثنائي المصري خسر اللقاء بشوطين نظيفين، حيث انتهى الشوط الأول بنتيجة 21-9، بينما جاءت نتيجة الثاني 21-4. وتعد هذه الهزيمة هي الثالثة للثنائي المختلط المصري، بعدما خسر أمام الصين في اللقاء الأول بنتيجة 2-0، وهي نفس نتيجة اللقاء الثاني أمام كوريا الجنوبية. وبهذه النتائج، يكون الثنائي المختلط المصري قد ودع المنافسة متزيلًا جدول ترتيب المجموعة الأولى للريشة الطائرة بالأولمبياد.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصر في الأولمبياد.. الثنائي المختلط يودع في الريشة الطائرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.