فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 06:09 صباحاً - القاهرة – مصراوي انسحب الجزائري فتحي نورين، والسوداني محمد عبد الرسول، من منافسات لعبة الجودو في أولمبياد طوكيو “2020” بسبب احتمالية ملاقاتهما لاعبًا من إسرائيل في دور الـ32 من المنافسة. نورين كان سيلتقي مع عبد الرسول فجر اليوم، الإثنين -بتوقيت القاهرة-، في مباراة دور الـ64 لوزن 73 كجم في الجودو بالأولمبياد، لكن الثنائي لم يحضر المواجهة. ووفقًا لما أعلنه الموقع الرسمي لأولمبياد طوكيو، فإن الثنائي تم اعتباره مهزومًا بسبب ارتكاب انتهاك جسيم ومحظور للغاية في المنافسة. وبناء على إعلان الموقع الرسمي، فإن عقوبات قاسية ستنتظر الثنائي من جانب اللجنة المنظمة والاتحاد الدولي للجودو. الجدير بالذكر أن نورين كان قد أعلن أسباب انسحابه منذ أيام ماضية في تصريحات تليفزيونية، قبل أن يلحق به السوداني محمد عبد الرسول بعدم حضوره لبساط اللقاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: العقوبات تنتظرهما.. انسحاب ثنائي الجزائر والسودان من الجودو في الأولمبياد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.