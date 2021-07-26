تراند الفن: مصر في الأولمبياد.. هزيمة لمحمد حسن في دور الـ32 لسلاح المبارزة

تلقى المصري محمد حسن هزيمة على يد الإيطالي دانيلي جاروزو بنتيجة 15-6، في دور الـ32 لمنافسات سلاح المبارزة بدورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.

الفترة الأولى من اللقاء كانت قد انتهت بنتيجة 8-4 لصالح جاروزو، قبل أن يتضاعف الفارق في الفترة الثانية التي انتهت بنتيجة 15-6.

ويعد دانيلي جاروزو هو المصنف الخامس عالميًا، بينما يأتي اللاعب المصري في المرتبة رقم 28.

وبهذه النتيجة يكون محمد حسن قد ودع المنافسات من أول لقاء يخوضه في الدورة الأولمبية المقامة حاليًا في اليابان.