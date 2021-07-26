فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 08:09 صباحاً - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة عبيرصبري، جمهورها ومتابعيها، صورًا جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”. وظهرت “صبري” في الصور بإطلالة جذابة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وكانت أخر أعمال الفنانة عبير صبري مسلسل “موسى” بطولة الفنان محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، العمل عُرض في رمضان الماضي 2021. كما تواصل عبير صبري تصوير فيلم “ليلة العيد”، من إخراج سامح عبد العزيز، إنتاج أحمد السبكي.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: عبير صبري بإطلالة جذابة في أحدث فوتوسيشن (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.