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تراند الفن: محلبية يفشل في التأهل لنهائي “رماية سكيت” بالأولمبياد

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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 08:09 صباحاً - أدمن ‏22 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 12 زيارة

القاهرة – مصراوي:

فشل عزمي محلبية في بلوغ نهائي منافسات الرماية “سكيت”، حيث لم يتواجد في الترتيب العام ضمن المراكز الـ6 الأولى.

وأنهى عزمي محلبية الدور التمهيدي في المركز الـ13 بالترتيب العام.

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وفي نفس السياق، حقق المصري الأخر مصطفى حمدي، المركز الـ29 في الترتيب العام “قبل الأخير”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: محلبية يفشل في التأهل لنهائي “رماية سكيت” بالأولمبياد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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